В Хабаровском крае выплатили 6 млн рублей пострадавшим от паводка благодаря прокуратуре

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Жители подтопленного прошлогодним паводком села в Хабаровском крае получили материальную помощь после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила региональная прокуратура в понедельник.

Летом и осенью прошлого года из-за роста уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод подтопило территории 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Были подтоплены дома, дороги, дачные участки, сельхозугодья. Президент РФ Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям устранить последствия паводка и обеспечить выплаты пострадавшим.

"Благодаря принятым прокуратурой района мерам, гражданам поселения выплачена материальная помощь на общую сумму свыше 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Во время проверки выплат жителям Черняевского сельского поселения единовременной материальной помощи, положенной им после паводка 2019 года, прокуроры установили, что более 500 человек не получили средств. Всего, по данным прокуратуры, от паводка в прошлом году пострадали свыше 1 тыс. жителей села, администрация не включила половину из них в списки на получение помощи. "Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации поселения включить в списки лица, нуждающиеся в оказании единовременной материальной помощи. Суд района имени Лазо удовлетворил требования прокурора", - говорится в сообщении. Не согласившись с решением суда первой инстанции, глава администрации обжаловал его. Суд апелляционной и кассационной инстанции оставил решение суда района имени Лазо без изменения, жалобы ответчика - без удовлетворения.