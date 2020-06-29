Лавров отнес к вопросам морали действия россиян, поехавших за границу во время пандемии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вопрос об ответственности выехавших за границу во время пандемии россиян относится к категории моральных проблем, МИД РФ же согласно конституции должен был обеспечить всем право вернуться домой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT .

"Это сугубо моральная категория, - сказал он, отвечая на вопрос, как в МИД РФ оценивают ответственность граждан, которые поехали за границу, когда пандемия уже началась. - Как министр иностранных дел не могу это оценивать, а обязан выполнять Конституцию РФ".

Комментируя слова журналиста о том, что конституция не обязывает дипломатов помогать согражданам за свои деньги, Лавров заметил, что "это тоже моральная категория". "Я могу морально как физическое лицо иметь свои представления о том, насколько рискованно или нет было уезжать во второй половине марта отдыхать в теплые края, имея в виду, что масштаб пандемии уже примерно был обозначен в то время всеми СМИ, - продолжил он. - Но я также имею свое моральное отношение к тем ребятам, которые без всякой конституции, просто потому что они люди, помогали таким же людям, оказавшимся без копейки".

Глава МИД РФ указал, что все российские граждане имели право вернуться домой. "[Нам] не все равно. Мы, конечно, хотим сделать так, чтобы людям было комфортно. Повторю, независимо от того, какие решения он принимал раньше, если он считает, что для того, чтобы обеспечить свои интересы, он должен вернуться домой, кто ему может воспрепятствовать? Я считаю, что этого нельзя делать", - добавил он.

Своих не бросаем

"Иногда возвышенно говорят: "своих не бросаем". Это тот самый случай, - продолжил министр. - Были, конечно, что называется, "косяки". Они в отдельных случаях всегда происходят. Когда идет большая работа, где-то, бывает, проявляются недостатки. Я был очень приятно даже не удивлен, я знал, что в большинстве своем наши ребята очень отзывчивые, но в целом ряде посольств проявляли такую особую креативность".

Лавров напомнил про ситуацию в Непале, где сотрудники посольства разбили для российских туристов, ожидавших вывозные рейсы, палаточный городок на территории диппредставительства, а затем покупали для них продукты на свои деньги. "Сейчас, конечно, все это делается уже на организованной основе, но работать приходилось "с колес". Никто не представлял масштабов этой проблемы, - отметил он. - Возвращением граждан из-за рубежа в таком количестве никто никогда не занимался".

Министр напомнил, что были ситуации, например, во время цунами в Таиланде в 2004 году, когда приходилось быстро вывозить большое количество россиян, однако нынешние задачи оказались несопоставимы по размерам со всем тем, что случалось раньше. В то же время Лавров отметил, что не был удивлен количеством тех, кто решил вернуться на родину.

"Откровенно скажу, могло быть и больше. Неразбериха была с теми, кто, как я сказал, давно уехал на постоянное место жительства и вдруг решил, что безопаснее вернуться, - сказал он. - И вот они стали пополнять эти списки. Мы вывозим, скажем, 5 тыс., а списки увеличились еще на 10 тыс.".

Подспорье от государства

"Большинство людей покупают тур, в котором все включено, как обычно это бывает, и который строго лимитирован по времени и по тем услугам, которые включены в обслуживание, - продолжил министр. - Это, как правило, достаточно скромные деньги, но для большинства людей это серьезные расходы, и если они покупают этот тур, то для них задержка на любой период за пределами оплаченного отпуска - серьезная проблема. Поэтому вот это подспорье, которое государство предоставляет, - это очень важная вещь".

Как напомнил Лавров, хотя для возвращения была установлена определенная стоимость билетов, "российское государство всем, кто записался на портале "Госуслуги" и отвечает установленным критериям - там есть критерии, - платит суточные - 2 400 рублей в день на взрослого".

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, с начала апреля порядка 37 тыс. россиян вернулись на родину вывозными рейсами.