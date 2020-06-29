Правительство выделяет деньги из резервного фонда на выплаты семьям с детьми

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство выделяет из своего резервного фонда 274,3 млрд рублей на новые выплаты в июле семьям с детьми до 16 лет. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в объеме 274 миллиарда 341 миллион 370 тыс. рублей на осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, на каждого такого ребенка", - говорится в документе. В нем отмечается, что выплаты причитаются на не менее чем 27 млн детей.

23 июня президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. Ранее Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Как сообщала пресс-служба кабмина, эти выплаты в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне. Те родители, которые еще не успели оформить такие пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь - июль единой суммой.

Поддержать родителей с детьми распорядился Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.