Захарова прокомментировала сообщения о россиянке, трижды проголосовавшей по поправкам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник прокомментировала на своей странице в Facebook сообщения СМИ о проживающей в Израиле россиянке, трижды принявшей участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Гражданка РФ сначала отдала голоса в электронном формате, а затем проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в российском консульстве в Хайфе. "Помните же: за "мировой аттракцион фантастической жадности" положено вознаграждение, - с иронией написала дипломат. - В фильме "Большая перемена" речь шла о двух червонцах. С учетом инфляции итог может быть чуть более прозаическим".

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию началось 25 июня. В Израиле два участка для голосования по поправкам к Конституции РФ были открыты 28 июня. Гражданам РФ, которые по тем или иным причинам не могли прибыть на избирательные участки в Израиле 28 июня, была предоставлена возможность досрочно проголосовать по тем же адресам 24 июня.