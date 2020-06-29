В ЮФО к началу 2020 года выявили 4,7 тыс. самостроев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Около 4,7 тыс. самостроев и долгостроев выявили к началу 2020 года в регионах Южного федерального округа (ЮФО), при этом большая часть проблемных объектов приходится на Краснодарский край. Об этом сообщил в ходе окружного совещания полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в понедельник.

"При попустительстве властей различных уровней в субъектах, входящих в состав Южного федерального округа, к началу 2020 года выявлено 4,7 тыс. самовольно возведенных строений. Из них 2,9, по которым имеются неисполненные судебные решения. При этом из года в год число их растет. Особенно много незаконных самостроев в Краснодарском крае - свыше 2,5 тыс. строений", - сказал Устинов, отметив, что из 2,5 по 1,8 тыс. имеются неисполненные судебные решения о сносе.

Он добавил, что в Республике Крым отмечено 476 самовольно возведенных строений, из которых по 319 случаям не исполнены судебные решения. В Волгоградской области - 420, в Ростовской области -347 и в Севастополе - 321 самострой.

"Например, только в Сочи к июню этого года накопилось 602 неисполненных производства о сносе незаконно возведенных строений. Почти половина из указанных исполнительных производств возбуждены еще в 2013-2016 годах и с тех пор лежат без движения. Такая махровая волокита отмечена в Геленджике, где не реализовано 326 исполнительных производств о сносе самовольных построек", - добавил Устинов.

По его словам, одним из наиболее сложных вопросов при исполнении судебных решений является снос незаконно возведенных многоквартирных домов. Например, в Краснодарском крае таких незаконно построенных объектов - 209, из них 141 - на Черноморском побережье.

Устинов предложил в ситуации неэффективного управления и контроля со стороны органов власти незамедлительно привлекать к ответственности виновных должностных лиц, приостанавливать стройку и сносить начатое строение. "В противном случае главам региона брать ответственность на себя", - заключил полпред.