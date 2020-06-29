В Кирове на станцию скорой медицинской помощи по нацпроекту поступили 16 реанимобилей

КИРОВ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области передали станции скорой медицинской помощи Кирова 16 новых реанимобилей, оснащенных в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил журналистам глава региона Игорь Васильев.

"Это по последнему слову техники оснащенные машины, реанимобили позволят оказывать медицинскую помощь пациентам уже во время транспортировки в медучреждение. Это гарантия и для врачей, и для пациентов того, что помощь будет оказана вовремя и на высоком уровне", - сказал Васильев после передачи автомобилей станции.

По словам губернатора, реанимобили оснащены в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, машины будут использоваться по линии санитарной авиации в Кирове и в районах области. По данным властей, в прошлом году по нацпроекту область получила два реанимобиля, а до этого момента приходилось оснащать имеющийся транспорт.

В Кировской области сформирована единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации, помощь населению оказывается как наземным транспортом, так и двумя вертолетами с реанимационным оборудованием на борту. В единой службе скорой помощи работают 1 900 человек, в том числе 126 врачей, более 900 человек среднего медперсонала.

По данным областного правительства, в Кировской области на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году направлено более 1,3 млрд рублей, средства идут на оснащение техникой больниц, развитие первичной медико-санитарной помощи. Так, в районах планируют построить 10 медицинских объектов - ФАПов и врачебной амбулатории. В Омутнинскую и Яранскую ЦРБ поступят цифровые аппараты для рентгенографии, кроме того, в эти медучреждения, а также в Советскую и Котельничскую ЦРБ поступят ультразвуковые аппараты.

Также ведется оснащение первичных сосудистых центров: в Центр кардиологии и неврологии и Слободскую ЦРБ поступит 56 единиц медицинской техники, включая компьютерные томографы, современные УЗИ-аппараты и реабилитационное оборудование. В больницу скорой медицинской помощи будет закуплен компьютерный томограф, а до 2024 года их установят во всех первичных сосудистых центрах региона. Порядка 80 единиц оборудования поступят в Центр онкологии и медицинской радиологии, учреждение оснастят линейным ускорителем, компьютерными томографами, гамма-камерой, аппаратом брахитерапии, аппаратами ИВЛ, лабораторным оборудованием. Кроме того, в рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Кировской области до 2024 года откроются 6 центров амбулаторной онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований.