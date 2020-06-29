Власти Нижегородской области оштрафовали Волочкову за визит в закрытое на карантин село

ТАСС, 29 июня. Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в отношении российской балерины Анастасии Волочковой составили протоколы об административном правонарушении после ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь, который располагается в селе Дивеево, где действует карантин. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

Ранее Волочкова у себя в Instagram разместила несколько фотографий из монастыря. Под одним из снимков она написала, что друзья посоветовали ей два отеля, в которые можно заселиться, однако они были закрыты и Волочковой пришлось ночевать в машине.

"Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы", - написал Никитин, прикрепив к посту вопросы пользователей о поездке Волочковой в Дивеево.

Никитин отметил, что Волочкова приехала в село "окольными путями и не без помощи местных друзей" в то время, когда в населенном пункте на душу населения зараженных коронавирусом в 1,6 раза больше, чем в Москве.

"Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители. Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести", - добавил губернатор.