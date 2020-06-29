Более половины детских садов Кубани открылись после приостановки работы из-за пандемии

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Почти 850 из 1 466 детских садов Краснодарского края открылись в понедельник после приостановки работы из-за пандемии коронавируса. Работа детсадов разрешена с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

В четверг власти Краснодарского края приняли решение о возобновлении работы детских садов в регионе при соблюдении ими необходимых в условиях пандемии коронавируса требований Роспотребнадзора.

"По решению Вениамина Кондратьева с сегодняшнего дня разрешена деятельность дошкольных образовательных учреждений.<…> 29 июня открылись 845 детских садов из 1466. В первый день работы они приняли более 20 тыс. воспитанников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в детсадах была проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, установлены обеззараживатели воздуха, исключены массовые мероприятия. При этом пребывание детей максимально организовано на открытом воздухе. Также разработан график прихода воспитанников и проводится ежедневный "утренний фильтр" с обязательной термометрией.

В конце мая сообщалось, что около 18,5 млрд рублей направлено на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии коронавируса. В частности, часть средств направлена на региональную материальную помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.