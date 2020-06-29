Швыдкой считает, что развитие онлайн-форматов может усилить расслоение общества

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Развитие онлайн-форматов в различных сферах может привести к дальнейшему социальному расслоению общества: менее обеспеченные люди будут довольствоваться дистанционными активностями, тогда как "живое" будет доступно богатым. Такое мнение высказал в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Онлайн приведет к колоссальному социальному расслоению в перспективе на годы. Это касается не только России, а всего мира. Онлайн будет для бедных: онлайн-образование, онлайн-развлечения, онлайн-удовлетворение разных потребностей <…> Все равно богатые люди будут ходить к реальным врачам", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что даже несмотря на страх заражения коронавирусом люди по-прежнему стремятся к живому общению. "Посмотрите, что произошло, когда отменили самоизоляцию: люди рванулись навстречу друг другу. С некоторым испугом, может быть, но рванулись. Мы же биологические существа, нам нужно общение", - подчеркнул он.

"Поход в кинотеатр - это же не просто развлечение, это еще и социальный акт. Уж про театр я не говорю. Простой пример: мы можем послушать любые прекрасные записи Горовица, Ойстраха, Рихтера. А мы идем в консерваторию, слушаем музыкантов, может быть, менее выдающихся. Мы хотим живого. Живое - это роскошь", - заключил он.