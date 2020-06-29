В Тульской области с 29 июня заработали музеи, заповедники, гостиницы и спортклубы

ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в ранее изданный указ об ограничительных мерах, введенных из-за коронавируса, согласно которым в регионе с 29 июня возобновлена работа библиотек, музеев, заповедников, аттракционов, а также магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. м, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"С 29 июня откроются библиотеки, музеи, музеи-заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и ярмарки. Увеличена до 800 кв. м площадь магазинов и торговых центров, которым разрешено работать. Возобновится деятельность спортивных учреждений, спортивно-оздоровительных и фитнес-клубов, бань и саун. Гостиницы снова смогут принимать гостей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, также с 29 июня учреждениям допобразования разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, организованные детские группы смогут выезжать за пределы региона, в ЗАГСах возможно проведение торжественных церемоний бракосочетания.

При этом действие ряда ограничений продлено до 3 июля. В регионе, в частности, остается под запретом проведение массовых культурных, зрелищных мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат. До 31 августа отменен заезд детей в школьные и загородные оздоровительные лагеря, кроме учреждений работающих по типу "мать и дитя".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области зарегистрировано 6 613 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 450 закончились выздоровлением, 103 - смертью пациентов.