Мурашко назвал безопасность медицинской деятельности одним из приоритетных направлений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Одним из приоритетных направлений в здравоохранении на сегодняшний день является безопасность медицинской деятельности в России как по отношению к пациенту, так и к медицинскому персоналу. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на коллегии Росздравнадзора.

"Защита персонала от инфицирования, от психологических стрессов и срывов - это те вехи, которые должны развиваться в системе здравоохранения, в системе контроля, должен быть по-прежнему сохранен приоритет этого направления. Ну и, конечно же, переход к бережливому производству. Это те два вектора, без которых мы не видим себе дальнейшего повышения удовлетворенности населения медицинской помощью", - цитирует его пресс-служба Минздрава.

Министр поблагодарил сотрудников Росздравнадзора за работу, а также обозначил основные приоритеты деятельности на ближайшее будущее. В частности, Мурашко выделил защиту прав пациентов, контроль качества медицинской помощи, достижение запланированных показателей по снижению смертности населения и увеличению продолжительности жизни, усиление контроля за деятельностью медорганизаций, развитие первичной медико-санитарной помощи, активизацию международной деятельности и другие.

"Направленность на профилактические действия и открытость по отношению к подконтрольным субъектам позволяет быстрее добиваться результатов по защите прав пациентов, по соблюдению правил контроля качества медицинской помощи и, в том числе, соблюдать приверженность принципам приоритета пациента при оказании медицинской помощи <...> Контроль за реализацией национальных проектов позволил в 2019 году выполнить основную массу контрольных точек, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологические проблемы остаются приоритетными", - добавили в пресс-службе.