Четырехлетняя жительница Подмосковья победила в марафоне "Тренировки с космонавтом 3.0"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четырехлетняя жительница Московской области Алиса Урманова стала победителем в детской возрастной группе международного марафона "Тренировки с космонавтом 3.0", который проходил с 20 апреля по 28 июня в режиме онлайн. В номинации для взрослых лидером стала москвичка Анастасия Тарасова, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного агентства инноваций, выступившего технологическим партнером проекта.

"Первый международный марафон "Тренировки с космонавтом 3.0" завершился победой Анастасии Тарасовой из Москвы. В ноябре 2020 года победительницу ждет комбат-тур на вулкан Орисаба с летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским в Мексике. Победителем в детской возрастной группе стала четырехлетняя Алиса Урманова - "кнопка-космонавт" из Рузы Московской области", - уточнили в пресс-службе.

На протяжении девяти недель участники из 50 стран и более 100 городов мира участвовали в международном марафоне, анонсированном в апреле летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским, который побывал в двух космических полетах, а в ходе второй экспедиции был командиром экипажа. В марафоне участвовали не только взрослые от 18 до 70 лет, но и дети от четырех лет в отдельной детской категории.

Лучший тренер марафона, по мнению участников, - Мила Илория из Финляндии. Также организаторами марафона был предусмотрен специальный приз для Дмитрия Чешева из Абакана, который, несмотря на ограниченные физические возможности, дошел до финала. Он примет участие в съемках фильма Максима Батырева "Люди с безграничными возможностями".

Еженедельно участники выполняли комплексы упражнений от персональных профессиональных фитнес-тренеров и отчетные космические задания с необычными названиями: "луноход", "земля в иллюминаторе", "первая космическая скорость", "сила притяжения", "марсианский жим", "ракетоноситель", "космические перегрузки" и другие. Жюри оценивали технику выполнения задания, креатив и "лайки" под публикацией в социальной сети "Инстаграм".

"Я вижу, как наши марафонцы создали глобальное спортивное движение, сообщество людей, открытых развитию, общению и здоровым привычкам. В нашем марафоне не было границ, мы говорили на языке спорта, космоса и дружбы. И мы обязательно продолжим то, что начали", - приводятся в сообщении слова Рязанского.

Зарядка на ВДНХ

Как уточнили в пресс-службе, в ходе марафона "Тренировки с космонавтом 3.0" прошла "Неделя детства". Юные участники посещали онлайн творческие мастер-классы, участвовали в кулинарных шоу, общались с микробиологом, учились делать видео, варить мыло, рисовать, делали зарядки вместе с героями мультфильмов, а также слушали сказки от Джинна перед сном.

"Международный марафон завершился зарядкой на ВДНХ, которую возглавил главный тренер марафона Сергей Блюхер вместе с другими тренерами-коллегами по фитнесу", - добавили в агентстве.

Главным организационным партнером выступила госкорпорация "Роскосмос". Проект поддержали итальянский астронавт Паоло Несполи, шоумен Михаил Галустян, артист цирка Аскольд Запашный, телеведущая Яна Чурикова, семикратная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Рахим Чахкиев.