Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Брянской области до 12 июля

ТАСС, 29 июня. Правительство Брянской области внесло изменения в постановлении о введении режима повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса, согласно которым режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше продлен с 29 июня до 12 июля включительно. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте облправительства.

Граждане в возрасте 65 лет и старше с 29 июня по 12 июля 2020 года обязаны соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания или нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, говорится в постановление правительства региона.

Согласно документу, режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, "чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования".

В Брянской области, по данным на 29 июня, зарегистрировано 6147 случаев новой коронавирусной инфекции, 68 из которых - за минувшие сутки. Выздоровели - 4415 человек, умерли 34.