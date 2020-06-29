Более 70 аппаратов ИВЛ поступили в госпитали Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Более 70 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с коронавирусом доставили в госпитали Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в понедельник журналистам в Минздраве региона.

"В госпитали Минздрава КБР поставлено 76 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких за счет средств федерального бюджета. Аппараты поступили в госпитали ГКБ № 1 города Нальчика, Центр СПИД, ЦРБ городского округа Прохладный и Прохладненского района", - говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день для лечения пациентов с коронавирусом в семи медицинских учреждениях республики развернуто 1 583 койки, в том числе 715 - с кислородной поддержкой. Дополнительно закуплены больше ста кислородных увлажнителей, кислородную терапию проводят пациентам с низкой сатурацией, когда уровень кислорода в крови менее 90%, пояснили в ведомстве. На прошлой неделе в госпитали завезли и переносные ультразвуковые системы, которые позволят оперативно проводить обследование нетранспортабельным пациентам.

Неинвазивная искусственная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа, то есть без эндотрахеальной или трахеостомической трубки (воздух подается в носовую или рото-носовую маску или шлем). В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку. С помощью неинвазивной ИВЛ обеспечивают дополнительную подачу кислорода пациентам с дыхательной недостаточностью в состоянии средней и средне-тяжелой степени тяжести, что способствует улучшению дыхательной функции.

По данным оперштаба, в КБР по состоянию на 29 июня зарегистрировано 4 958 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 53 за сутки), выздоровели 3 296 (плюс 55 за сутки) человек, умерли 53. В госпиталях находятся 1 339 человек, из них в реанимациях - 58 человек, дома под медицинским наблюдением - 1 298 человек, на амбулаторном лечении - 1 757. В регионе проведено 87 701 тест (плюс 1 373 за сутки).