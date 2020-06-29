Мишустин пообещал поддержку мер, стимулирующих учебу и трудоустройство на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ будет оказывать поддержку мероприятиям, направленным на стимулирование учебы и трудоустройства жителей Дальнего Востока у себя в регионе. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

В ходе совещания губернатор Амурской области Василий Орлов посетовал, что единый государственный экзамен, давая возможность одаренным выпускникам школ поступить в любой вуз страны, для дальневосточного макрорегиона "работает как пылесос: забирает лучших, увозит их в центральные вузы и потом вернуть их тяжело". Глава региона в связи с этим предложил, например, развивать коллаборацию дальневосточных вузов с ведущими столичными университетами.

"Я не знаю, поможет ли взаимодействие с брендовыми - в таком понимании в стране - московскими вузами удержать выпускников от миграции, если они уже задумали переехать куда-то, но абсолютно точно мы вас будем поддерживать в предложениях, чтобы как можно больше делать соответствующих мероприятий, связанных с тем, чтобы стимулировать ребят учиться и оставаться работать в том числе на Дальнем Востоке", - заметил в ответ Мишустин. Он попросил губернатора обсудить эту тему с главой Минобрнауки Валерием Фальковым и представить сформулированные предложения.

Также губернатор рассказал о ситуации с трудоустройством выпускников из числа детей-сирот в Амурской области. По его словам, государство гарантирует им 49 тыс. рублей в месяц в случае отсутствия работы. "Такую зарплату они получить не могут, а если они трудоустроены, то они эту выплату не получают. Поэтому практически все дети-сироты, которые заканчивают обучение, на работу не идут, а становятся на биржу труда", - сказал Орлов, предложив подумать об отмене "взаимоисключающего решения", когда в случае трудоустройства сирота лишается права на данную социальную выплату.

Мишустин в ответ сказал, что попросит главу Минтруда Антона Котякова посмотреть, "что здесь можно сделать". "Понимаю, что, наверное, здесь можно как-то скорректировать имеющуюся практику, но очень аккуратно, потому что это вопрос чувствительный, непростой", - сказал премьер.