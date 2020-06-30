Власти Приамурья: рост числа безработных в регионе отчасти объясняется повышением пособия

ТАСС, 30 июня. Увеличение количества официальных безработных в Амурской области частично объясняется увольнениями вследствие пандемии коронавируса, а частично - возросшими объемами пособий, которые стимулировали других безработных граждан встать на учет. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

"Официально уволенных в период с 1 марта у нас 4,9 тыс. человек, среди которых около 800 - это сезонное увольнение в сфере ЖКХ из-за окончания отопительного сезона. Тем не менее, число всех вставших на учет за это время гораздо выше - 6 863 человека. Это объясняется тем, что раньше некоторые граждане не вставили на учет по безработице, поскольку пособие составляло всего 1,5 тыс. рублей и, можно сказать, не привлекало их. Теперь же минимальное пособие составило 4,5 тыс. рублей, плюс положенная для безработных с детьми доплата за несовершеннолетних", - сказала Дуленова.

По ее словам, еще около 700 человек в общей статистике воспользовались правом встать на учет в Амурской области, находясь за ее пределами. Они фактически не будут трудоустраиваться в регионе. Свою роль в росте числа вставших на учет сыграл и упрощенный механизм постановки на учет, согласно которому кроме заявления об отсутствии работы никаких других документов не требуется.

С 1 марта численность безработных в области увеличилась на 6 863 человека, до 15 521, а уровень безработицы вырос на 1,7% и составляет 3,8% от общей численности трудоспособного населения.

По информации правительства Амурской области, для решения проблемы трудоустройства потерявших работу во время пандемии глава региона Василий Орлов поручил подобрать временные общественные работы для амурчан. Кроме того в рамках нацпроекта "Демография" на обучение направлены 704 гражданина в возрасте 50 лет и старше и 300 женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Согласно планам, до конца года на профобучение будет направлено не менее 70 безработных граждан, по окончании которого они будут трудоустроены. За счет средств федерального бюджета на временные работы планируется привлечь еще 510 граждан.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет.