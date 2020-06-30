Власти Москвы за время пандемии помогли вернуться домой более 10,6 тыс. иностранцев

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Органы исполнительной власти Москвы за время пандемии коронавируса нового типа и связанных с ней ограничений оказали содействие в отправке на родину более 10 тыс. иностранных граждан . Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"С начала действия режима повышенной готовности департаментом оказано содействие посольским и консульским учреждениям 11 государств в организации 36 вывозных авиарейсов из Москвы. Домой отправлено свыше 10,6 тыс. иностранных граждан, в большинстве своем это малолетние дети, беременные женщины, инвалиды, пожилые люди, лица с тяжелыми заболеваниями и другие категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи пандемией COVID-19. Проведение данной работы будет продолжено", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте также сообщили, что количество обращений иностранцев о желании возвратиться на родину составляет несколько десятков тысяч. Обеспечить сразу вылет такого количества людей физически невозможно, в связи с чем формирование списков на планируемые чартерные авиарейсы производится по гуманитарным критериям.

"Распространение коронавирусной инфекции в мире повлекло закрытие государственных границ. Связанное с этим прекращение сообщения с зарубежными странами не позволило покинуть Россию многим иностранцам, желающим уехать домой. В целях оказания содействия в возвращении на родину иностранных граждан департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы организовано постоянное взаимодействие с дипломатическими учреждениями зарубежных стран", - заключили в пресс-службе.