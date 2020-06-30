Город-курорт Санья с 1 октября введет обязательную сортировку бытовых отходов

САНЬЯ /Китай/, 30 июня. /ТАСС/. Власти курортного города Санья в провинции Хайнань на юге Китая с 1 октября текущего года введут обязательную сортировку бытовых отходов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, недавно власти города опубликовали программу по внедрению в городе обязательной сортировки бытовых отходов, которая включает в себя комплекс мер не только по классификации мусора, но и его транспортировке, переработке и утилизации. Согласно плану, к 1 августа в каждом жилом районе города должна быть оборудована по меньшей мере одна площадка для сортировки бытовых отходов. К концу года в окрестностях Саньи должно быть сооружено не менее 30 таких станций. В соответствие с программой, к 2022 году в городе будет создана комплексная система сортировки бытовых отходов.

Как поясняется в материале, сортировка отходов в городе Санья будет осуществляться по четырем категориям: "пригодные для повторной переработки отходы", "опасный мусор", "пищевые отходы" и "другие отходы". Отмечается, что для реализации программы были назначены ответственные лица, которые должны следить не только за правильной сортировкой бытовых отходов, но и за их транспортировкой и утилизацией.

Ранее газета "Хайнань жибао" сообщила, что власти Саньи приступили к установке в городе специальных контейнеров с искусственным интеллектом для сортировки отходов. Устройства оснащены рядом передовых функций, которые позволят повысить эффективность сортировки отходов. Они оборудованы камерами с функцией распознавания лица, что повысит уровень ответственности жителей при сдаче отходов. Кроме того, электронная система способна не только оценить верность действий пользователя, но и начислять баллы, а также переводить на его счет денежное вознаграждение.

По данным газеты, эти аппараты будут установлены в экспериментальном порядке в правительственном квартале, а также в районах Ячэнцунь, Наньшаньцунь и Яаньцунь. Предполагается, что в перспективе такие "умные" контейнеры будут размещены во всех районах города.

В 2020 году правительство китайской провинции Хайнань также ввело раздельный сбор мусора в таких городах, как Хайкоу (административный центр региона), Саньша и Даньчжоу. В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.