Не менее 15 вузов Петербурга готовятся участвовать в новой программе Минобрнауки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Претендовать на участие в новой программе повышения конкурентоспособности вузов Минобрнауки в качестве опорных или национальных исследовательских университетов (НИУ) будут от 15 до 20 вузов Санкт-Петербурга. Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

В начале июня на заседании Российского союза ректоров глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков представил новую программу повышения конкурентоспособности вузов - программу стратегического академического лидерства. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, в два этапа: 2020-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. При этом с 2021-го по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей. В Минобрнауки также сообщали, что ежегодные гранты для участников программы стратегического академического лидерства составят более 100 млн рублей для каждого.

"От 15 до 20 вузов могут претендовать на успешное участие в этой программе на ближайшие 10 лет. Сейчас нельзя сказать, сколько наших вузов точно будет участвовать и в каких программах. Думаю, что от 8 до 11 вузов будут претендовать на звание опорного вуза по какой-либо отрасли в экономике. Не менее 5-7 вузов будут претендовать на статус национального исследовательского университета", - сказал Демидов.

По его словам, такие выводы были сделаны на прошедшем накануне заседании ректоров вузов региона, в котором приняли участие около 55 руководителей. Вузы Петербурга подготовили значительное количество предложений по конкретным вопросам, в частности они касались юридических особенностей участия в программе.

"Четко ясно, что теперь не будет такого, что НИУ - это как бы высшая лига, а опорные вуз - нет. И по ресурсному наполнению, и по статусности опорные вузы и НИУ не будут отличаться друг от друга", - отметил Демидов, добавив, что для участия в программе конкурентоспособности каждый вуз должен подготовить свою программу развития до 2030 года. Защита будет проходить в сентябре, оцениваться будут показатели, касающиеся бюджета, научной деятельности и количества студентов. Итоговый список участников программы Минобрнауки в целом по стране будет сформирован в октябре.

Направления для участия в программе

Ранее в Минобрнауки также сообщали, что потенциально все 724 вуза страны - государственные, частные и ведомственные - могут участвовать в программе стратегического академического лидерства. При этом 120-150 вузов смогут претендовать на участие в подпрограмме на получение статуса НИУ и опорных вузов.

"Эта программа предполагает участие более широкого круга вузов, которые могут стать или подтвердить статус НИУ по новой программе или могут стать опорным вузом по территориальному или отраслевому принципу", - сказал Демидов.

Он пояснил, что НИУ, которые получили этот статус в прошлом, в Санкт-Петербурге есть, они смогут претендовать на него по новой программе. Здесь речь идет о крупных университетах, в работе которых акцент делается на фундаментальную научную составляющую. В то же время опорных вузов в Петербурге ранее не было, поскольку они создавались в первую очередь в провинциях, где сегодня существует 33 таких вуза, которые формировались как территориальные лидеры в своих отраслях экономики.

"По новой программе опорные вузы будут двух типов: не только территориальные но и отраслевые. Например, в Петербурге Морской технологический университет (СПбГМТУ), единственный вуз в стране, который готовит конкретно по кораблестроению специалистов. Именно по отраслевому принципу, а не территориальному, в первую очередь будут участвовать университеты Петербурга в подпрограмме опорных вузов", - отметил Демидов.

Он также подчеркнул, что важной особенностью новой программы Минобрнауки станет возможность для участия творческих вузов. "В Петербурге восемь творческих вузов, например, консерватория (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова - прим. ТАСС), Академия Русского балета им. Вагановой, [Санкт-Петербургский государственный] институт кино и телевидения и другие. Для таких вузов отдельный критерий в эту программу", - добавил Демидов.