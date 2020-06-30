Военнослужащим и силовикам с октября повысят оклады на 3%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство приняло решение повысить оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи", - говорится в документе.

Также постановление предусматривает пересмотр размеров пенсий уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей в соответствии с повышенными окладами.