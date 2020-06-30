В Ленинградской области этим летом будут работать в два раза меньше детских лагерей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Количество детских оздоровительных лагерей, которые начнут принимать воспитанников этим летом в Ленинградской области, сократилось почти в два раза. При этом каждый лагерь будет заполнен только наполовину, сообщила главный санитарный врач региона Ольга Историк.

"В этом году число учреждений детского летнего отдыха ниже, чем обычно, почти в два раза. Мы получили 367 уведомлений о планируемом начале работы от организаций. Роспотребнадзор разработал чек-лист тех требований, которые организации должны выполнить в соответствии с методическими рекомендациями", - процитировали ее в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На пресс-конференции в ТАСС глава регионального управления Роспотребнадзора пояснила, что все учреждения будут работать в режиме обсерватора. То есть дети и сотрудники в течение всей смены не должны покидать территорию лагеря. Кроме того, из-за пандемии родителям будет запрещено навещать детей в лагере. Особое внимание согласно требованиям Роспотребнадзора также должно уделяться дезинфекции помещений.

"Уменьшение количества детей в лагере - фактически это 50% от мощности отрядов, соответственно 50% от мощности лагеря. [В числе требований] наличие в обязательном порядке устройств для обеззараживания воздуха. Установка кроватей - между кроватями 1,5 метра. Обследование персонала на коронавирусную инфекцию методом ИФА", - рассказала Историк.

На территории области уже начали работу пять лагерей - для детей-сирот и для детей медицинских сотрудников.

Ленинградская область сейчас находится на первом этапе по снятию ограничений, введенных из-за пандемии. Всего в регионе, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 4420 человек, выздоровели 4169, умерли 32.