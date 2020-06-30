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Пандемия коронавируса нового типа

Toyota предоставила 29 автомобилей больницам в России

Компания Uniqlo предоставила около 5 тыс. футболок и других предметов одежды московским медучреждениям

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Японские компании в рамках помощи России в борьбе с коронавирусом предоставили автомобили и одежду для больниц, а также организовали производство средств защиты на своих заводах. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"Насколько я знаю, японские компании также оказывают различное содействие в разных странах мира. В России многие японские компании предоставляют помощь в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. Среди известных мне примеров такой помощи - безвозмездное предоставление компанией Toyota Motor 29 автомобилей в том числе российским медицинским организациям, производство на заводе этой компании в Санкт-Петербурге защитных масок-щитков, предоставление компанией Uniqlo около 5 тыс. футболок и других предметов одежды московским больницам", - перечислил он.

Посол добавил, что это только некоторые примеры. "Думаю, что и в дальнейшем Япония и Россия в сотрудничестве различных форматов на государственном и частном уровне смогут внести вклад в борьбу с коронавирусом, которая представляет собой текущую глобальную задачу", - указал дипломат.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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