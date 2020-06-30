Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые сложные задачи

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что счел необходимым обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам к конституции. Глава государства выступал на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

"Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией - страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков", - отметил глава государства.

"Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи", - уверен президент.