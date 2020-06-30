В Нижегородской области разрешили работу детских спортшкол

ТАСС, 30 июня. Власти Нижегородской области с 30 июня разрешают работать детско-юношеским спортивным школам, физкультурно-оздоровительным комплексам, а также стадионам с ограничением доступа. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Глеб Никитин.

"Итак, начинают работать спортивные школы, в том числе олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) и стадионы для ограниченного доступа. Без массового посещения. То есть в дополнение к профессиональным спортсменам смогут работать детские секции спортивной подготовки в малых группах", - написал Никитин, по словам которого, указ вступает в силу 30 июня.

Губернатор также уточнил, что фитнес-центры до перехода на третий этап снятия ограничений остаются закрытыми. Организации дополнительного образования и организации спортивной подготовки смогут тренировать детей при условии соблюдения занимающимися дистанции в 1,5 метра и в пределах максимального числа одновременно обучающихся.

"На первом этапе это 3 человека в закрытых помещениях и 7 человек на открытых площадках [без учета тренерского состава]. Руководителям учреждений дано поручение организовать тренировочный процесс и составить расписание занятий с учетом данных ограничений", - добавил Никитин, отметив, что остаются под запретом тренировки команд.

Ранее в Нижегородской области разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, при условии, что они будут использовать систему видеоаналитики. Подключение к ней является добровольным. Также возможность работать получили летние веранды стационарных кафе и ресторанов. Кроме того, рестораны и кафе смогли возобновить деятельность при заполнении не более 30% посадочных мест, если заведения подключатся к системе видеоаналитики, которая автоматически фиксирует нарушения санитарно-эпидемического режима во время пандемии коронавируса.

По данным областного правительства, на 30 июня в регионе общее число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 17481 человек, 11071 жителей выздоровели (63,3% от общего числа заразившихся), еще 234 человека умерло.