В кабмине против увеличения срока за вовлечение несовершеннолетних в тяжкие преступления

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложенный проект поправок в Уголовный кодекс РФ (УК РФ) об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, включая экстремистские, а также их привлечение к незаконному обороту наркотиков, так как предлагаемые нормы не соотносятся с действующими положениями кодекса. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить статью 150 УК РФ. Согласно ее действующей редакции, вовлечение несовершеннолетнего путем обмана, обещаний или угроз в преступную группу или в совершение тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы" наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Законопроектом, автором которого выступил депутат Василий Пискарев, предлагается установить за это преступление срок лишения свободы от пяти до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Кроме того, указанный в статье перечень преступлений дополняется преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - говорится в проекте отзыва. "Предлагаемая редакция нормы означает, что преступление, в совершение которого вовлекается несовершеннолетний, должно быть признано тяжким или особо тяжким либо совершено в составе преступной группы. Действующая редакция части четвертой статьи 150 УК РФ не предусматривает такого ограничения. Таким образом, принятие законопроекта приведет к ослаблению мер уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы", - полагают в кабмине.

Избыточность норм

Кроме этого, наркопреступления с участием несовершеннолетних "в настоящее время относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений" и за вовлечение несовершеннолетнего уже предусмотрена ответственность по той же четвертой части статьи 150 УК РФ.

В кабмине также обращают внимание на то, что по данной статье наказание назначается "преимущественно в границах нижнего предела наказаний либо ниже низшего предела наказания", поэтому "предлагаемое законопроектом увеличение максимального срока лишения свободы до пятнадцати лет не приведет к желаемому результату в правоприменительной практике". "В случае принятия законопроекта в предложенной редакции увеличение максимального наказания будет распространяться на иные общественно опасные деяния, предусмотренные в части четвертой статьи 150 УК РФ. Однако в пояснительной записке также не представлено соответствующих статистических и иных данных в отношении других квалифицирующих признаков данного преступления", - указывают в комиссии.