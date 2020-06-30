ОНФ в Кировской области предложил пересмотреть план капремонта в Орловском районе

КИРОВ, 30 июня. /ТАСС/. Активисты ОНФ в Кировской области усомнились в целесообразности капитального ремонта старых деревянных домов в Орловском районе, один из которых был построен в 1917 году. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения ОНФ.

По данным активистов, в районном центре третий год капитально ремонтируют фасады деревянных домов, жители которых считают, что дома давно пора признать аварийными, а не скрывать их состояние за отремонтированными фасадами. При этом, по словам собственников, о начале ремонтных работ они узнают по факту, так как Фонд капремонта не направляет собственникам уведомления о сроке начала ремонта, тем самым лишая их возможности повлиять на ситуацию.

"Дом на Орловской, 66 является ровесником революции 1917 года и, по мнению жителей Орлова, его давно нужно было признать аварийным. Договоры на ремонт фасадов были заключены еще в 2017-2018 годах, однако по части домов сроки сдачи работ подрядчиком неоднократно переносились, вплоть до 2020 года. О том, что в этих разваливающихся домах будут ремонтировать фасады, люди узнали уже во время начала работ. По выявленным фактам активисты ОНФ направили обращения в адрес Фонда капремонта и администрации Орловского района", - говорится в сообщении.

По мнению активистов, представителям Фонда капремонта и муниципальных властей необходимо заблаговременно выезжать на объекты для оценки их состояния и целесообразности запланированных видов работ, чтобы иметь возможность своевременно скорректировать программу капремонта.

По данным областного правительства, всего в областную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включены 9936 многоквартирных домов. При этом количество фактически отремонтированных домов ежегодно значительно ниже, чем предусмотрено программой на начало каждого года ее реализации: 2017 год - 47,3% от первоначального плана, 2018 год - 56,3%, 2019 год - 68,5%. Как ранее пояснял гендиректор Фонда капремонта по Кировской области, сроки выполнения работ затягиваются в том числе из-за недобросовестных подрядчиков и некачественной оценки технического состояния домов. Также, по его словам, работы осложняют собственники квартир, которые не допускают рабочих до общего имущества.