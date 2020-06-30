ГИБДД с начала года выдала более 300 разрешений на дополнительную маркировку автомобилей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция с начала этого года выдала более 300 разрешений на внесение изменений в регистрационные данные автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Введение законом нанесения дополнительной маркировки позволяет однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что в свою очередь позволяет исключить проведение повторных исследований и неоправданные временные затраты граждан. Так, региональными подразделениями Госавтоинспекции с начала года обеспечено рассмотрение и выдача более 300 разрешений на внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств, связанных с нанесением дополнительной маркировки", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что к участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые действуют от имени владельцев автомобилей при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они осматривают транспортные средства, формируют заявление и комплект необходимых для регистрации документов.

О дополнительной маркировке

С 1 января 2020 года вступил в силу порядок нанесения дополнительной маркировки на автомобили. Теперь дополнительная маркировка наносится, если невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, ремонта, их подделки или уничтожения. После выявления такой проблемы автовладелец обращается в Госавтоинспекцию с заявлением, в котором указывается проблема, идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати. Нанесение дополнительной маркировки проводят органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории (центры), а также заводы - изготовители машин.

Маркировка наносится на не подвергающиеся демонтажу части машины и включает указание присвоенного изготовителем автомобиля идентификационного номера и буквенно-цифровой код организации, наносившей ее. После этого владельцу машины выдается свидетельство о дополнительной маркировке транспортного средства.