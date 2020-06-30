Москалькова: господдержку в условиях пандемии надо распространить на частное образование

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что меры государственной поддержки на период пандемии коронавирусной инфекции необходимо распространить на частное образование.

"В период пандемии многие сектора экономики были поддержаны, а негосударственный образовательный сектор не получил поддержки. Частные школы и частные вузы сейчас переживают очень трудные времена, ведь как правило родители платят за учеников. Мне кажется, это очень серьезная тема, поддержка молодежи в условиях пандемии. Мне кажется, это должна быть государственная поддержка частного образовательного сектора", - сказала Москалькова во вторник журналистам.