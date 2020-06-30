Папа Римский Франциск оценил важность СМИ во время пандемии

ВАТИКАН, 30 июня. /ТАСС/. Последние месяцы пандемии продемонстрировали, насколько важна "миссия СМИ". Об этом заявил во вторник Папа Римский Франциск в своем обращении, направленном членам Ассоциации католической прессы по случаю профессиональной конференции.

"Опыт последних месяцев показал, насколько важна миссия СМИ, чтобы помогать людям чувствовать единение, сближая [их] и сокращая расстояния между ними, информируя обо всем необходимом и важном и открывая умы и сердца правде", - написал понтифик.

Франциск в последние месяцы пандемии в своих проповедях постоянно упоминал представителей разных профессий, в первую очередь медиков, которые стоят на передних рубежах в борьбе с распространением коронавируса.