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Пандемия коронавируса нового типа

Папа Римский Франциск оценил важность СМИ во время пандемии

По словам понтифика, средства массовой информации "информируют обо всем необходимом и важном"

ВАТИКАН, 30 июня. /ТАСС/. Последние месяцы пандемии продемонстрировали, насколько важна "миссия СМИ". Об этом заявил во вторник Папа Римский Франциск в своем обращении, направленном членам Ассоциации католической прессы по случаю профессиональной конференции.

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"Опыт последних месяцев показал, насколько важна миссия СМИ, чтобы помогать людям чувствовать единение, сближая [их] и сокращая расстояния между ними, информируя обо всем необходимом и важном и открывая умы и сердца правде", - написал понтифик.

Франциск в последние месяцы пандемии в своих проповедях постоянно упоминал представителей разных профессий, в первую очередь медиков, которые стоят на передних рубежах в борьбе с распространением коронавируса.

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Франциск (Папа Римский)Пандемия коронавируса нового типа
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