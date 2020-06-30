Построенный Минобороны медцентр будет обслуживать до 23 тыс. жителей Пензенской области

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Инфекционный медицинский центр, построенный специалистами Минобороны России в Пензе, будет обслуживать до 23 тыс. жителей Пензенской области, сообщил во вторник глава региона Иван Белозерцев в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник проходит видеоконференция по вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны РФ в ряде регионов страны, в том числе в Дагестане, Пензенской и Воронежской областях.

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию инфекционный медицинский центр, который оборудован самым современным медицинским оборудованием и на 100% укомплектован врачами. Емкость в целом госпиталя составляет 150 мест, госпиталь запроектирован по самым современным стандартам мировым, объем инвестиций составляет 3,7 млрд рублей. К госпиталю будут прикреплены 23 тыс. жителей Пензенской области", - сказал Белозерцев.

По его словам, рядом с учреждением располагается один из самых современных микрорайонов комплексной застройки в РФ - микрорайон "Спутник". "На территории области дислоцируется Пензенский артиллерийский инженерный институт, воинские части учреждения Министерства обороны РФ, а также проживает 8,5 тыс. пенсионеров Министерства обороны России", - добавил губернатор.

"Я искренне надеюсь, что до конца следующего года мы другие корпуса введем в эксплуатацию. Огромное спасибо военным строителям, которые выполняли эту важную задачу. Большое вам спасибо", - обратился Белозерцев к президенту страны Владимиру Путину.

Как отметил начальник филиала № 3 ФГКУ "428-й военный госпиталь Министерства обороны РФ" Тарлан Абасов, площадь учреждения составляет 4,7 тыс. кв. метров, на его территории есть в том числе хозяйственный корпус, а также пункт дезинфекции автотранспорта. Центр полностью оборудован современными аппаратами, позволяющими оказывать высококвалифицированную помощь, в том числе зараженным коронавирусной инфекцией. Штат медцентра включает 43 должности и полностью укомплектован.