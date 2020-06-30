Власти Москвы исключили попадание воды из водохранилища Химок на станции "Мосводоканала"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Попадание воды из Химкинского водохранилища, где обнаружено загрязнение нефтепродуктами, на станции водоподготовки компании "Мосводоканал", обеспечивающей жителей столичного региона чистой питьевой водой, исключено. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента жилищного-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Департамент ЖКХ города Москвы и акционерное общество "Мосводоканал" как ресурсоснабжающая организация, обеспечивающая жителей столичного региона чистой питьевой водой, тщательно следят за последствиями загрязнения реки Грачевка в городском округе Химки. <...> Попадание воды из Химкинского водохранилища на станции водоподготовки АО "Мосводоканал" полностью исключено. Качество воды на водозаборах общества и в городе соответствует всем требованиям СанПин", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте рассказали, что водоснабжение столицы осуществляется из реки Москвы на Москворецком источнике в районе поселков Рублево и Раздоры, а также из Клязьминского и Учинского водохранилищ на Волжском источнике. "Химкинское водохранилище находится на расстоянии более 10 км ниже по течению от Рублевской станции и на расстоянии более 20 км от водозабора Северной и Восточной станций водоподготовки - ниже по течению", - пояснили в пресс-службе.

По данным департамента, специалисты района канализационной сети № 5 и центра технической диагностики "Мосводоканала" оказывали помощь по определению места разлива загрязняющих веществ, было обследовано 5 тыс. погонных метров указанного коллектора.

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки в Химках. К проведению проверки привлечены межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.