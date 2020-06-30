На предприятии в Псковской области выявили очаг коронавируса

ТАСС, 30 июня. Новый очаг коронавируса в Псковской области выявлен на предприятии "Йура Корпорейшн Рус". Инфекцию обнаружили у 21 человека, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.
"К настоящему времени 21 случай зафиксирован на предприятии "Йура Корпорейшн Рус". Необходимые меры по его изоляции предприняты", - говорится в сообщении.
Всего во вторник в области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом при проведении 952 тестов. По словам Ведерникова, в регионе отмечена тенденция к снижению заболеваемости, но при этом за последние дни вдвое, до 22, увеличилась статистика летальных случаев среди тех, у кого был поставлен диагноз COVID-19. Так, умер кардиореаниматолог Анвар Сабиров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня печальные новости. У нас ещё одна потеря. В Псковской городской больнице умер кардиореаниматолог Анвар Умарович Сабиров. Предварительный диагноз – #COVID19. Врач сдал тест на #коронавирус 13 июня. Он оказался положительным. Учитывая лёгкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами Департамента Здравоохранения, он начал амбулаторное лечение. К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ. Анвар Умарович почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет – в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист. Выражаю искренние соболезнования родным, близким. Светлая ему память️. #СпасибоВрачам #Псковскаяобласть #Помним #Благодарны #Скорбим
"Врач сдал тест на коронавирус 13 июня. Он оказался положительным. Учитывая легкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами департамента здравоохранения, он начал амбулаторное лечение. К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ", - рассказал Ведерников.
Он также сообщил, что Анвар Сабиров проработал почти 25 лет в медучреждениях Пскова, и 17 из них - в Псковской городской больнице. "Выражаю искренние соболезнования родным, близким", - добавил губернатор.