На предприятии в Псковской области выявили очаг коронавируса

ТАСС, 30 июня. Новый очаг коронавируса в Псковской области выявлен на предприятии "Йура Корпорейшн Рус". Инфекцию обнаружили у 21 человека, сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

"К настоящему времени 21 случай зафиксирован на предприятии "Йура Корпорейшн Рус". Необходимые меры по его изоляции предприняты", - говорится в сообщении.

Всего во вторник в области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом при проведении 952 тестов. По словам Ведерникова, в регионе отмечена тенденция к снижению заболеваемости, но при этом за последние дни вдвое, до 22, увеличилась статистика летальных случаев среди тех, у кого был поставлен диагноз COVID-19. Так, умер кардиореаниматолог Анвар Сабиров.