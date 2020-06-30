В Петербурге возобновляют работу архитектурно-художественной подсветки в ночное время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Учреждение по организации наружного освещения Санкт-Петербурга "Ленсвет" приступило к поэтапному возобновлению штатного режима работы архитектурно-художественной подсветки на фасадах зданий и конструкциях инженерных сооружений в историческом центре города. Такое решение принято в связи с возобновлением круизной навигации по внутренним водным путям Петербурга с 28 июня.

"Начиная с 30 июня 2020 года, после двухмесячного периода отключения объектов архитектурно-художественной подсветки после 23 часов, петербуржцев и гостей снова начнет радовать вечерний светлый облик мостов, достопримечательностей Санкт-Петербурга, фасадов зданий на центральных городских набережных. Решение не дожидаться сентября принято в связи с развитием внутреннего туризма, возобновлением с 28 июня 2020 года работы туристических прогулочных экскурсий по рекам и каналам Северной столицы", - сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

С 1 мая правительство города приняло решение сократить время работы подсветки на фасадах зданий и конструкциях инженерных сооружений до 23:00 мск для экономии бюджетных средств.

Уличное освещение, которое является элементом безопасности жизнедеятельности горожан, работало в штатном режиме, без отключения в ночное время.

В оперативном управлении учреждения "Ленсвет" находятся около 500 городских объектов, фасады зданий, мосты, памятники, которые подсвечивают 91,7 тыс. светильников общей мощностью 4,4 тыс. кВт.