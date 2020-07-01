В ЦФО начался основной день голосования по поправкам к Конституции РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ начали приходить на избирательные участки, которые открылись в среду на территории всего округа. Об ожиданиях и мерах санитарной безопасности рассказали ТАСС в областных избирательных участках.

Более 45% избирателей ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) проголосовали по поправкам к Конституции РФ в предыдущие шесть дней. Наибольшую явку в округе демонстрируют жители Брянской (65,7%) и Тамбовской (около 62,5%) областей, наименьшая активность отмечена во Владимирской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, где проголосовал каждый третий избиратель.

Активность на участках

В Тамбовской области, которая по данным избиркома является регионом-лидером по явке избирателей, сегодня на участках для голосования ожидается большой поток желающих проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. "У нас очень густонаселенный район, много активной молодежи, поэтому уверены, что сегодня явка будет не меньше, чем в предыдущие дни, тем более, что в стране законный выходной", - прокомментировали ТАСС на участке № 947, расположенном на севере Тамбова.

В некоторых территориальных избирательных комиссиях (ТИК) Рязанской области, напротив, ожидают снижения активности. "Мы ожидаем меньшее количество избирателей, чем в предыдущие дни, когда люди активно голосовали. Хотя есть избиратели, которые нацелены прийти именно первого числа. Сегодня основной акцент - на обеспечение безопасности избирателей", - сказала ТАСС председатель ТИК Старожиловского района Рязанской области Наталья Захарова.

В Белгороде на отдельные участки поступили дополнительно от 50 до 450 бюллетеней. "Это связано с ожиданием большого числа подавших заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения на отдельных участках для голосования города Белгорода", - пояснили в избирательной комиссии Белгородской области.

ЧП на участке

Вечером 30 июня произошел в Доме культуры в Гусь-Хрустальном Владимирской области, где был расположен избирательный участок № 571. Все документы, связанные с проведением голосования по поправкам в конституцию, спасли. "Голосование будет проходить в здании напротив", - сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

Спецсредства и меры санитарной безопасности

Более чем на 400 участках Курской области, в том числе на всех участках в Курске, применяются специальные трафареты для инвалидов по зрению. С их помощью слепые и слабовидящие участники голосования смогут самостоятельно заполнить бюллетени.

В Тульской области открылись все 1 093 постоянных участка для голосования. "На всех будет использоваться технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом - QR-кодом. На 171 участке установлены видеокамеры для наблюдения за ходом голосования", - сказали ТАСС в пресс-службе облизбиркома, отметив, что затрудняются прогнозировать активность избирателей в основной день голосования.

В Костромской области для обеспечения бесконтактного передвижения граждан на участках размещены специальные ограничительные линии и указатели движения. При входе размещены дезинфицирующие коврики, организованы пункты температурного контроля. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели и волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами).

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначен на 1 июля. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".