В Москве вылечились еще 1 796 пациентов, у которых был коронавирус

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 796 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193", - сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.