Новые машины скорой помощи поступили в больницы отдаленных районов Колымы

ТАСС, 1 июля. Власти Магаданской области передали медикам 11 реанимобилей для работы скорой помощи в отдаленных районах региона. Оснащенные такой техникой машины поступили в регион впервые, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов передал в районные больницы 11 реанимационных машин скорой медицинской помощи. Это машины марки УАЗ класса "С" в северном варианте. Они оснащены утеплителями моторных отсеков, обладают высокой проходимостью по бездорожью", - говорится в сообщении.

Стоимость одного автомобиля составляет почти 4 млн рублей. Всего же на закупку партии реанимобилей из федерального бюджета регион получил 43,6 млн рублей. Машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, кислородным редуктором-ингалятором, портативным пульсоксиметром, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови, аппаратом ИВЛ и другим оборудованием. По данным регионального Минздрава, таких оборудованных дорогостоящей техникой реанимобилей в регион еще не поступало.

"Это настоящая реанимация на колесах. И теперь мы уже можем на этапе перевозки оказывать полноценную помощь по профилю реанимации", - приводится в сообщении комментарий главного врача Тенькинской районной больницы Людмилы Гордеевой.

По словам губернатора Сергея Носова, которого цитирует пресс-служба, автопарк скорых в Магаданской области будет переоснащен полностью в течение года.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции правительство РФ выделило регионам из резервного фонда 5,2 млрд рублей. На эти средства для Дальнего Востока закуплено 114 автомобилей скорой помощи.