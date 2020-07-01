В Москве запустят компенсационные автобусы на время закрытия четырех станций метро

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бесплатные автобусы с 4 по 6 июля, на время закрытия четырех станций Сокольнической линии метро, запустят в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгортранса.

"Мосгортранс запустит компенсационные автобусы от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка" Сокольнической линии метро. Этот участок закроют с 4 по 6 июля. На линии будут курсировать низкопольные автобусы особо большой вместимости: в выходные - 10 единиц, в будний день - 50 единиц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бесплатный маршрут автобусов свяжет станции "Саларьево" и "Коммунарка" с остановками у метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Ольховая". Транспорт будет курсировать с 5:30 утра до 2:00 ночи. Интервал движения в выходные составит не более 5 минут, в понедельник около 1 минуты.

"Жители Новой Москвы могут воспользоваться соседними линиями метро. От Московского запустят короткие рейсы: № 876к - до метро "Саларьево", № 878к - до метро "Теплый Стан", № 881к - до метро "Рассказовка". Также увеличится количество автобусов, которые ходят по маршрутам № 882 и 895к от метро "Коммунарка" до метро "Теплый Стан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут закрыты 4, 5 и 6 июля на время ремонтных работ. В обычном режиме метро возобновит свою работу во вторник, 7 июля, в 05:30.