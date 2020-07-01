Посол России: Москва и Минск едины в оценке роли советского народа в победе над фашизмом

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Лидеры России и Белоруссии продемонстрировали единую позицию по вопросам сохранения исторической правды о роли советского солдата в победе над фашизмом. Об этом заявил журналистам в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя состоявшееся 30 июня подо Ржевом открытие мемориала Советскому солдату.

"Главное, что вчера два президента - России и Беларуси - подтвердили и предъявили нашим странам, нашим народам, всему миру единство в подходах к оценке подвига солдат Великой Отечественной войны, всего советского народа, народа единого Отечества", - отметил посол РФ

Мезенцев обратил внимание на то, что главы двух государств откровенно сказали о тех потерях, которые были понесены Советской армией на ржевском рубеже. "Мы не лакируем эту победу. Мы говорим о том, какой ценой досталась эта победа над коричневой чумой", - сказал дипломат. "Это не просто победа для нас, это возможность спасти Европу и мир от всемирного зла, не победи которое советский народ, наверное, не обеспечил бы свое развитие и развитие стран СНГ", - заявил посол РФ в Белоруссии.

Президенты РФ и Белоруссии 30 июня приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.