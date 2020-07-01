Полпред президента в ПФО Комаров проголосовал по поправкам к Конституции РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в среду принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба полпредства.

"Полпред президента России Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке № 2 551 в здании Нижегородского государственного педуниверситета имени Козьмы Минина. Полномочный представитель президента РФ воспользовался механизмом "Мобильный избиратель" и подал заявление о голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту нахождения", - сказано в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что, по мнению Комарова, изменения к конституции будут способствовать укреплению государства и института власти, сохранению независимости и целостности России.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Предусмотрено голосование вне помещения участка, в том числе на придомовых территориях, а также бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".