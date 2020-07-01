В Башкирии возобновили работу фудкортов в ТЦ и очный прием документов в вузы и колледжи

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, с 29 июня разрешена очная сдача документов для поступления в вузы и колледжи, а с 1 июля - работа фудкортов в торговых центрах, сообщается в среду на сайте главы республики.

"С 1 июля при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил возобновляется работа расположенных в торговых центрах ресторанов, баров, кафе и других заведений общепита, которые имеют конструктивно обособленный зал обслуживания посетителей, отдельный наружный уличный вход или отдельный вход из торгового комплекса. Заведения общепита, расположенные на фудкортах, с 1 июля могут оказывать услуги посредством доставки", - говорится в сообщении.

С 29 июня разрешается прием документов для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения, проведение экзаменов и апелляций. При этом сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей. "Согласно новой редакции документа, до 12 июля продлевается режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок в сады и огороды, посещения кладбищ. Сохраняется режим самоизоляции и для граждан, имеющих хронические заболевания", - также указано в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии достигло 5 405, выздоровели 3 104 человек, 18 умерли.