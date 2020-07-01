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Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в клинике в Иране

Жертвами взрыва стали 19 человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи со взрывом в клинике в Тегеране.

"Хочу выразить президенту Ирана соболезнования в связи с трагическим случаем, который произошел в Тегеране, мы знаем, что произошел взрыв в одной из клиник", - сказал российский лидер во время видеоконференции по сирийскому урегулированию с президентами Ирана и Турции.

Как сообщалось ранее, взрыв в клинике, расположенной на севере Тегерана, унес жизни 19 человек, еще 24 - получили ранения. Возможной причиной инцидента власти страны называют утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.

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Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияРоухани, Хасан
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