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Минприроды обеспечит деятельность оргкомитета форума по сохранению популяции тигра

Ранее эта обязанность была возложена на Аппарат правительства России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минприроды РФ будет осуществлять материально-техническое, документационное и информационное обеспечение деятельности Организационного комитета Международного форума по сохранению популяции амурских тигров. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее эта обязанность была возложена на Аппарат правительства РФ. Оргкомитет по подготовке форума возглавит министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Международный форум по вопросу сохранения мировой популяции амурского тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году.

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РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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