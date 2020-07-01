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Пандемия коронавируса нового типа

В Малайзии впервые с февраля не зафиксировали случаев передачи коронавируса

В больницах остается 141 пациент, остальные уже полностью выздоровели, сообщил генеральный директор минздрава страны Хишам Абдула

СИНГАПУР, 1 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии сообщили, что впервые с февраля в стране не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса. Об этом сообщил в среду во время видеоконференции генеральный директор минздрава Хишам Абдула.

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"За минувшие сутки был отмечен только один случай заражения коронавирусом - это гражданин Малайзии, вернувшийся из-за рубежа", - сказал чиновник. Таким образом, по его словам, "впервые с 26 февраля не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса непосредственно в обществе".

Как отметил Абдула, "общее число инфицированных достигло 8 640, в больницах остается только 141 пациент, остальные уже полностью выздоровели".

Власти Малайзии с 10 июня сняли большинство ограничительных мер, введенных 18 марта в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешается свободное перемещение между штатами, восстанавливается внутренний туризм. Практически все сферы жизнедеятельности, в том числе социально-экономической, начали свою работу с определенными ограничениями.

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МалайзияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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