Экспрессы Севастополь-Симферополь-Евпатория начали курсировать в Крыму с 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. В Крыму с 1 июля запустили экспрессы между Севастополем, Симферополем и Евпаторией, сообщил ТАСС генеральный директор "Южной пригородной пассажирской компании", обеспечивающей перевозки по территории республики, Алексей Ильиных.

Экспресс планировали запустить в апреле, но отложили из-за пандемии нового коронавируса. До его запуска по маршруту Севастополь - Евпатория можно было ездить на старых электричках, они останавливаются на промежуточных станциях, и дорога занимает больше времени.

"Сегодня мы запустили маршрут Севастополь - через Симферополь - до [крымского курортного города] Евпатории. Будут по три рейса в день как в одну сторону, так и в другую", - сказал Ильиных.

Он добавил, что на лето планируется запустить еще два дополнительных поезда по этому маршруту.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 1 млн пассажиров.