ВОЗ: вирус свиного гриппа, вызвавший обеспокоенность у ученых из КНР, не является новым

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Штамм свиного гриппа, обнаруженный на фермах в Китае и способный, по мнению ряда ученых, вызвать новую пандемию, не является новым. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Речь идет о свежей публикации, но этот вирус не является новым, - отметил он. - О вирусах G4 уже сообщалось Китаем, в частности, в публикации от 2014 года. О его распространении известно с 2016 года. В течение многих лет за этим вирусом ведется эпидемиологический надзор".

Поэтому, подчеркнул Райан, информацию, представленную китайскими и британскими учеными, "необходимо пересмотреть, понять контекст и то, как проводилось исследование".

ВОЗ, добавил он, всегда серьезно воспринимает ситуацию, когда появляются новые штаммы свиного гриппа и у организации имеются возможности "для быстрой разработки вакцины для различных штаммов в случае быстрого распространения среди людей".

Ранее журнал PNAS сообщил о том, что китайские и британские микробиологи открыли новый штамм свиного гриппа на разных фермах в Китае, обладающий набором мутаций, позволяющих ему распространяться от одного человека к другому. По словам специалистов, вирус G4 обладает всеми чертами патогена, способного вызвать новую пандемию гриппа. Он отличается по антигенному профилю от текущих сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку, а также при этом обладает характерными чертами вируса H1N1, вызвавшего пандемию свиного гриппа в 2009 году.