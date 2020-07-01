В Башкирии за освящение дома в период пандемии от служения отстранили священника

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Управляющий Уфимской епархии митрополит Никон отстранил на неделю от служения штатного клирика Александра Сапона за освящение дома и нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Об этом сообщается на сайте епархии.

По данным местных СМИ, священнослужитель освятил дом №5 по улице Руставели в Уфе, жители которого бойкотируют строительство по соседству высотки из-за образования трещин в стенах здания. Группа жильцов во главе с Сапоном прошла крестным ходом по улицам города, их маршрут пролегал рядом со зданием городской мэрии.

"Штатному клирику Воскресенского собора Уфы протоиерею Александру Витальевичу Сапону. Определением моим вы с 29 июня по 6 июля 2020 года запрещаетесь в служении за нарушение церковной дисциплины, а именно в нарушение санэпидрежима Вы пошли "освящать" какой-то периметр дома и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения", - говорится в сообщении.

По данным властей города, жители дома № 5 по улице Шота Руставели 1975 года постройки выступают против строительства нового дома из-за трещин в стенах, которые появились до начала работ. Прокуратура Уфы проводит проверку соблюдения жилищных прав жителей дома.