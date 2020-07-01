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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Посольство РФ в Боготе помогло еще 14 россиянам покинуть Колумбию

Соотечественники были отправлены в Сан-Хосе рейсом авиакомпании Avianca, сообщил третий секретарь дипмиссии Николай Рыков

БОГОТА, 1 июля. /ТАСС/. Посольство России в Колумбии оказало помощь еще 14 соотечественникам, которые выразили желание покинуть южноамериканскую страну из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщил ТАСС третий секретарь дипмиссии Николай Рыков.

"14 соотечественников были отправлены в Сан-Хосе (Коста-Рика) рейсом колумбийской авиакомпании Avianca", - сообщил дипломат, который помогал россиянам в аэропорту Боготы.

Рыков добавил, что вся процедура прошла без каких-либо трудностей.

В начале июня посольство РФ организовало чартерный рейс до Каракаса, на котором Колумбию покинули 62 человека.

Ранее Минкомсвязь РФ сообщила, что на 1 июля запланированы вывозные рейсы Каракас - Москва, Кито (Эквадор) - Москва, Сан-Хосе (Коста-Рика) - Москва.

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КолумбияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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