За присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести" проголосовали 10 тыс. человек

ТАСС, 2 июля. Результаты голосования за присвоение Магадану почетного статуса "Город трудовой доблести" стали известны в четверг утром в Магаданской области. Идею поддержали более 10 тыс. колымчан, сообщили журналистам в администрации областного центра.

Сбор подписей в регионе состоялся 1 июля - в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. На получение почетного звания претендуют сразу 20 российских городов.

"В день голосования за поправки в Конституцию РФ на участках работали 55 волонтеров для сбора подписей. Они собрали более 10 тыс. подписей за присвоение Магадану статуса "Город трудовой доблести", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, губернатор Магаданской области Сергей Носов на избирательном участке 1 июля отдал свою подпись за присвоение городу статуса. "Магадан вложил в Победу очень много ресурсов, сил и жизней людей. Благодаря самоотверженному и героическому труду колымчан в том числе была достигнута Победа.<...> Магадан как никто другой достоин звания "Город трудовой доблести", - прокомментировал глава Колымы. Теперь предложение присвоить городу звание будет направлено на рассмотрение президенту России Владимиру Путину.

В декабре 2019 года Владимир Путин направил в Государственную думу проект закона о присвоении городам России, внесшим значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, почетного звания "Город трудовой доблести".

В марте 2020 года инициативу городской общественной палаты и мэрии Магадана по присвоению звания городу поддержали магаданская областная дума и правительство региона. Были собраны исторические архивные, музейные, печатные свидетельства и материалы, которые парламент региона направил на экспертизу в Российскую академию наук (РАН). В июне было получено экспертное заключение РАН о наличии основания для присвоения Магадану звания "Город трудовой доблести".