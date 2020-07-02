На Сахалине отменили изоляцию для прибывающих с отрицательным тестом на коронавирус

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиры, прибывающие на Сахалин с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию, больше не будут получать предписание на обязательную изоляцию. Об этом в четверг сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Ранее все прибывающие в регион обязаны были проходить 14-дневный карантин, даже если у них не была выявлена коронавирусная инфекция. Люди с местной пропиской находились на домашней изоляции, без нее - в специально подготовленных обсерваторах. Полторы недели назад срок карантина для работающих жителей области сократили до пяти дней.

"Прибывающим на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на COVID-19 не будут выдавать предписание об изоляции", - говорится в сообщении.

По информации главы региона, такое решение было принято в четверг на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). Оно обусловлено анализом статистических данных за период действия ограничительных мер.

Ситуация в регионе

В Сахалинской области с самого начала пандемии действуют одни из самых жестких в стране ограничительных мер для приезжих. Прибывающие в островной регион пассажиры должны иметь отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус, полученные не ранее, чем за три дня до приезда, а также пройти повторный тест в аэропорту и на паромной переправе сразу после приезда. Кроме того, при въезде в область необходимо наличие цифрового пропуска, получить его могут официально работающие там или имеющие близких родственников.

Прибывающие с отрицательными тестами (до введенных новых правил) проходили двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без местной регистрации оставались в обсерваторах на 14 дней. В области работает 22 обсерватора, в основном в Южно-Сахалинске, для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спорткомплексы.

Сейчас в области проходят лечение 464 человека, инфицированных коронавирусом, 380 пациентов выписаны. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.