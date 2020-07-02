Туристическая программа будет запущена 6 июля в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены запустить 6 июля на территории островов специальную туристическую программу, благодаря которой регион станет открытым для путешествий без угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале.

Сейчас приезд на Сахалин и Курилы для туристов закрыт. В островной регион могут попасть только жители с местной пропиской, их ближайшие члены семьи (родители, супруги, дети и внуки), а также официально работающие в сахалинских и курильских предприятиях. Турагентства региона возобновили работу 18 мая, получив разрешение на проведение экскурсий на открытом воздухе.

"Мы 6 июля запускаем туристическую программу. Она будет организована через туроператоров. Все будет так, как проходит программа трудовой миграции (по тем же введенным в области правилам - прим. ТАСС). Только одни ездят так работать, а другие - будут так отдыхать", - сообщил Лимаренко.

По словам главы региона, работу с туристами будут вести специально обученные люди. Они будут организовывать экскурсии по разработанным маршрутам, рассказывать о достопримечательностях и показывать местные красоты.

Сейчас прибывающие в островной регион ближайшие родственники без прописки и официальные трудовые мигранты должны иметь отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за три дня до приезда, а также пройти повторный тест в аэропорту и на паромной переправе сразу после приезда. Кроме того, при въезде в область необходимо наличие цифрового пропуска.

В области проходят лечение 464 человека, инфицированных коронавирусом, 380 пациентов выписаны. Летальных исходов и тяжелых случаев за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.